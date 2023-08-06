قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بـ داعش حلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة المعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش حلوان» للحكم في جلسة 19 سبتمبر.

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية داعش حلوان

و كانت المحكمة قضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أ. أ، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.