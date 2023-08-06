بدون تفويض .. ضبط 43 ألف كتاب تعليمى داخل مكتبة بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن قرابة 43 ألف كتاب تعليمى خارجى وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة تحت التجهيز لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

واستهدفت أجهزة الأمن المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول ، وبالتفتيش فى حضوره عثر على 42900 كتاب تعليمى خارجى وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية .

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.