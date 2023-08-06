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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالموبايل.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

كعب عمل
كعب عمل

يسأل عدد كبير من المواطنيين، على كيفية استخراج كعب عمل من خلال الموبايل، وأتاحت وزارة القوى العاملة، ذلك من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة.

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية استخراج كعب عمل أونلاين 2023، والاوراق المطلوبة وشروط استخراجه، ووقت التسليم للمواطنيين.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

  1.  الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة
  2. اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل
  3. التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات
  4. ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع
  5. اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد
  6. كتابة البيانات المطلوبة
  7. الضغط على حفظ وتقديم الطلب
  8. بعدها استلام  كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل
استخراج كعب العمل

اوراق استخراج كعب العمل أونلاين 2023

 تقديم الاوراق التالية:-

  1. أصل تحقيق الشخصية 
  2. بطاقة الرقم القومي
  3.  مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل
  4.  أصل المؤهل الدراسي
  5. أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد 
  6. الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب العمل 2023

  1. التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن
  2. تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص
  3. استلام كعب العمل

في العيد.. كيفية استخراج كعب عمل أونلاين 2023

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2023

  1. زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة
  2. الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل
  3. اختيار التسجيل لأول مرة
  4. إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:-
  5. أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي
  6. حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج
  7. أكمل التسجيل وأرسل الطلب
  8.  توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك في اليوم التالي
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