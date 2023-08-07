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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يقلل الوزن ويعالج فقر الدم.. فوائد مذهلة لـ الجرجير الجبلي|تعرف عليها

الجرجير الجبلي غذاء
الجرجير الجبلي غذاء ودواء

يعتبر الجرجير الجاي  غذاء جيدا، حيث يساعد على الهضم ويدر الصفراء، ويستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي وسوء الهضم، ويعمل على تنقية الصدر من البلغم، وينقي الدم أيضا من السموم، ويفيد في علاج مرض فقر الدم حيث يحتوي على عنصر الحديد. ويعتبر الجرجير غنيا بالكالسيوم، حيث يساعد على تقوية الأسنان والعظام. 

لذا فان  الجرجير الجبلي يقلل الوزن ويخفض الكولسترول ويعالج فقر الدم .

 

ويستخدم الجرجير  الجبلي كمنشط جنسي، حيث أن التاريخ يوضح أن الجرجير استخدم لتحفيز الرغبة الجنسية عند العرب والرومان والفرس والإغريق قديما. 

السعرات الحرارية:

 

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية ، أن  الجرجير  الجبلي يحتوي على قدر منخفض جدا من السعرات الحرارية  ، بالإضافة إلى محتواه من البوتاسيوم الذي يساهم في عملية إنقاص الوزن، لذا يعتقد أن الجرجير مساعد مهم جدا لتنحيف الجسم، ومهم جدا في الرجيم الغذائي.

 

ويحتوي الجرجير  على نسبة كبيرة من فيتامين ج والألياف، والتي تحفز إفراز الغدد اللعابية والأمعاء على الهضم السليم ، كما يعمل  الجرجير كذلك على تحسين عملية الهضم من خلال عمله على تنظيم إفراز الصفراء، الى جانب أن تناول سلطة الجرجير تعمل على تنظيم عملية الهضم.

 

كما أنه أيضا مدر للبول، لذلك فهو يعمل على طرد السوائل الزائدة خارج الجسم. بجانب أنه منخفض في محتواه من الدهون والكولسترول.، كما يحتوي على مضادات أكسدة بكميات كبيرة. 

تنظيف الرئة:

 

ويعتبر الجرجير  من أفضل الوصفات لتناول الجرجير للمدخنين وتنظيف الرئة من السموم المتكونة نتيجة  عملية التدخين ..حيث  ، يفضل  تناول عصير الجرجير مرتين في الأسبوع  للوقاية من الآثار السلبية للتدخين.

 

و قد يعمل الجرجير على تحسين وظائف الغدة الدرقية،وذلك نتيجة ارتفاع اليود في  محتوى الجرجير ، الذي يعمل على منع تضخم الغدة الدرقية.

واظهرت الدراسات أنه  يمكن أن تساعد على خفض مستوى ضغط الدم، ومن ثم  الوقاية من النوبات القلبية، وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرايين    

ويساعد  الجرجير  الجبلي ، على خفض مستوى السكر بالدم،  حيث يعمل على إبطاء امتصاص السكر بعد الأكل في المعدة نتيجة أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان

 

وقد اظهرت الدراسات أن الجرجير يعمل على خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم، بينما يزيد من مستوى الكولسترول الجيد في الدم.

المراة الحامل:

 

ويعد الجرجير  ااحبلي من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى،، كما أنه يحتوي على مكونات تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض.

 

لذا ينصح الأطباء  أن تكثر المرأة الحامل من تناول الجرجير أثناء فترات الحمل، حيث أن الجرجير يحتوي على عناصر مغذية هامة وضرورية لصحة الجنين، وهو غذاء هام أيضا للمرأة المرضع حيث يساعد على ادرار اللبن .

، ويفضل عدم تناول العصير بكميات كبيرة بالنسبة للحوامل، حيث يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، بجانب أنه منشط للرحم.


 

 

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الجرجير الكولسترول الوزن السموم فقر الدم

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