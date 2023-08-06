تدمير الجيش بالكامل .. ضابط مخابرات أمريكي يحذر بولندا من الحرب ضد روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الأحد، إن بولندا ستفقد جيشها بالكامل إذا حاولت شن حرب تقليدية ضد روسيا.

وأضاف ريتر، عبر منصة “يوتيوب”: "يتحدث البولنديون الآن عن بناء جيش مثير للإعجاب وينفقون مئات المليارات للقيام بذلك... أنصحهم بالنظر إلى ساحة المعركة في أوكرانيا وفهم أن حربًا تقليدية مع روسيا ستجعل بولندا تفقد كل شيء، ما كانت تحاول الحصول عليه".

وأشار إلى أنه لإجراء قتال أسلحة مشترك حديث، هناك حاجة إلى تدريب مستمر، وتشكيل قوات مسلحة محترفة.

وأكد ريتر أن “بولندا لن يكون لديها مثل هذا الجيش قريبًا، فلديها اليوم جيش من الورق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، دوجلاس ماكجريجور، إن الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا، حيث ستلعب دول أوروبا الشرقية دورًا رئيسيًا في هذا التحالف.

وأوضح ماكجريجور، عبر مدونته، أن "تحالف المتطوعين هو ما نراه الآن.. وهذا وضع خطير للغاية، لأن روسيا أقوى من أي وقت مضى، ونحن لسنا كذلك، لقد توقفنا عن أن نكون دولة على غرار عام 1991.. جيشنا ليس في أفضل حالة”.

وأضاف: “ستلعب بولندا وليتوانيا دورًا رئيسيًا في التحالف العسكري الذي سيدخل أوكرانيا، وإذا فشلوا في احتلال الجزء الغربي من البلاد، فقد تأتي أمريكا لمساعدتهم”.