مواد سرية تثير مخاوف هيئة المحكمة الفيدرالية بواشنطن ضد ترامب

قال مكتب المستشار الخاص جاك سميث ، في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن ، إن منشور الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية ، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى ، التي تم الحصول عليها من المدعين العامين.

وسعت السلطات القضائية في الولايات المتحدة إلى اصدار أمر وقائي يمنع ترامب ومحاميه من مشاركة أي مواد اكتشاف مع أشخاص غير مصرح لهم.

ويوم أمس السبت ، أعطت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان ترامب حتى الساعة 5 مساءً.

وطلب محامو ترامب ثلاثة أيام أخرى لإعداد ردهم ، لكن القاضية تشوتكان رفضت الطلب بسرعة.

وأضافت القاضية شوتكان أنها ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى جلسة استماع بعد مراجعة رد ترامب.

بموجب العملية المعروفة باسم الاكتشاف ، يجب على المدعين تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم.

ودون أمر وقائي ، يمكن أن يبدأ ترامب في إصدار منشورات عامة باستخدام نصوص هيئة المحلفين الكبرى أو غيرها من المواد التي 'يمكن أن يكون لها تأثير مخيف على الشهود أو تؤثر سلبًا على الإدارة العادلة للعدالة في هذه القضية' ، كما كتب المدعون في ملفهم. وأضافوا أن ترامب لديه تاريخ في مهاجمة القضاة والمحامين والشهود في قضايا أخرى ضده.

وأثناء استدعائه يوم الخميس ، أقسم ترامب على عدم تخويف الشهود أو التواصل معهم دون حضور مستشار قانوني.

أوامر الحماية هي أمر روتيني في القضايا المتعلقة بوثائق سرية ، لكن المدعين قالوا إنه من المهم بشكل خاص تقييد النشر العام نظرًا لتصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدر متحدث باسم ترامب بيانًا دافع فيه عن منشور الرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمًا أشخاصًا يطلق عليهم اسم 'الجمهوريون بالاسم فقط' أو RINOs.

وقال البيان: 'منشور الحقيقة الذي تم الاستشهاد به هو تعريف الخطاب السياسي ، وكان ردا على RINO ، مجموعات المصالح الخاصة المحبة للصين وغير النزيهة ومجموعة PAC الفائقة'.

الأمن حول ملعب أتلانتا

على مدى الأسبوعين المقبلين على الأقل ، يقوم المسؤولون بإغلاق الأمن حول قاعة المحكمة في أتلانتا. أشارت مدعية مقاطعة فولتون ، فاني ويليس ، إلى أنها تخطط لتوجيه اتهامات في هذا التحقيق في غضون أسابيع.

في حين أن مبنى المحكمة في وسط المدينة سيظل مفتوحًا ، فإن المسؤولين يغلقون الطرق المحيطة أمام حركة المرور العامة وطلبوا من معظم الموظفين العمل من المنزل ، حسبما ذكرت صحيفة Atlanta Journal-Constitution. ستعقد جلسات محاكم الصلح ، عادة في القضايا الجنائية والمدنية البسيطة ، بشكل افتراضي.

أفادت اللجنة اليهودية الأمريكية أن مكتب الشريف قد ألغى جميع الإجازات خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وتعمل الشرطة في مناوبات مدتها 12 ساعة. بدأت الحواجز البرتقالية في الظهور حول قاعة المحكمة الشهر الماضي ، حيث استعد المسؤولون لمظاهرات محتملة في حالة توجيه الاتهام إلى ترامب في الأسابيع المقبلة.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في قضيتين جنائيتين أخريين. ويواجه تهماً فيدرالية في ميامي بزعم الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه لمنصبه وعرقلة العدالة ، واتهامات بولاية نيويورك في مانهاتن بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية صامتة لنجمة إباحية.

استفاد الرئيس السابق من لوائح الاتهام التي وجهها منذ تقديم التهم الأولى في أبريل ، مما زاد من تقدمه في مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري على أقرب منافسيه ، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

أظهرت استطلاعات الرأي العام أن ترامب عزز مكانته كمرشح أول على الرغم من مجموعة مشاكله القانونية المتزايدة ، لكن نحو نصف الجمهوريين لن يصوتوا لترامب إذا أدينوا بارتكاب جناية ، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته رويترز / إبسوس.

صور ترامب جميع التحقيقات على أنها جزء من مطاردة سياسية تهدف إلى إحباط حملته في عام 2024.