لسنا نظاما ديمقراطيا.. المتحدث باسم الكرملين: نيويورك تايمز أخطأت في الاقتباس مني

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، إن صحيفة نيويورك تايمز أخطأت في الاقتباس منه في مقابلة أجريت معه حديثا، حيث نُسبت إليه قوله إن فلاديمير بوتين سيعاد انتخابه العام المقبل بأكثر من 90٪ من الأصوات.

كما نُقل عنه قوله إن النظام السياسي في روسيا ليس ديمقراطيًا، بل بيروقراطي.

من المقرر إجراء الانتخابات في روسيا في سبتمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يظل فلاديمير بوتين في منصبه بعد أن سُجن معارضه الحقيقي الوحيد، أليكسي نافالني، لمدة 19 عامًا بتهمة التطرف الأسبوع الماضي.

تمت مناقشة تعليقات بيسكوف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تعليقاته تمثل دليلاً على التلاعب في الانتخابات.

لكن بيسكوف قال لوكالة تاس للأنباء "لا.. لم أقل ذلك، لقد فسّر مؤلف المقال هذا الأمر بشكل غير صحيح".

وحاول توضيح تعليقاته بالقول إن "مستوى توحيد المجتمع حول الرئيس غير مسبوق على الإطلاق، وحتى الآن يمكن القول بثقة أنه إذا تم ترشيح بوتين، فسيتم إعادة انتخابه بنسبة كبيرة، ولا شك في ذلك".

اضاف بيسكوف "لكن الانتخابات ديمقراطية، الرئيس نفسه تحدث عن ذلك في خطابه".

كان السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف ، قال في وقت سابق إنه لا توجد حاليًا أسباب لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أو السلام.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز إن روسيا لم تسعى للحصول على المزيد من الأراضي في أوكرانيا أكثر من المقاطعات الأربع التي تم ضمها الآن، ونريد فقط السيطرة على كل الأراضي التي كتبناها في دستورنا.