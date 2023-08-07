دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

دعاء كشف الضر.. لايوجد إنسان يعيش على وجه الأرض يعيش حياة سعيدة على طول الخط، ولكن من سنن الله في خلقه وجود الابتلاءات سواء مرض أو مشكلة اجتماعية، ففإما ان يصمد أمامها ويقاوم حتى يستعيد توازنه ويتخلص من هذه المشكلة بتوفيق الله عز وجل، أو يستسلم للابتلاء ويقع فريسة لوساوس الشيطان، وهنا يجب اللجوء الى الله بالدعاء والصلاة.

دعاء كشف الضر قصير ومجرب

لا إله إلا أنت العظيم الحليم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم .

اللهم هذا ضرى ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفي عليك منك أطلب ولا يعز عليك شىء يا مالك الملك تؤتى الملك لمن تشاء وتنزع الملك عن من تشاء بيدك الخير كله.

يا حبيبى يا سيدى وونيسي غلقت الملوك ابوابها وخلا كل حبيباً بحبيبه وهذا مقامي بين يديك فلا تحرمني ولا تتركنى ردنى اليك رداً جميلاً.

الله يا حى يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لى شأنى كله ولا تتركني لنفسي فأهوى ولا لشهواتى فأضل اصلح لى شانى كلة .

مالك يوم الدين و إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي.

دعاء كشف الضر عن المضطر

من أعظم ادعية كشف الضر عن المبتلى دعاء سيدنا يعقوب إذ ابتلاه الله بفقد ابنه وهو سيدنا يوسف عليهما السلام، ما كان منه الا أنه صبر على الابتلاء وفوض أمره الى الله واستعان بالصبر والدعاء، اختبرة الله فى ابنه الحبيب سيدنا يوسف وكتب عليه ان يفقده أكثر من 40 عام. فقده كل هذه المده ولكنه لم يفقد صبره وايمانه بالله وظل منكب على الدعاء لا حيلة له الا هو وكان يدعى الله بيقين يكفى سكان الارض جميعا.

كان دعاؤه الجميل الذى خلد فى كتاب الله العزيز القرآن الكريم فكان يقول ويردد “إنما أشكو بثى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون” . هناك أدعية محبب الدعاء بها منها:

لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضاً إلا قضيتها ويسرتها ياارحم الراحمين.



يا أرحم الراحمين. وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بالنعم مع غناك عني وأبتغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك

فأسألك بجودك وكرمك وإحسانك مع طولك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وأن تفتح لي باب الفرج بطولك ,وتحبس عني كل ضر يا ذا القوة يا متين.

_اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

_اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحويل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

_لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم .

_كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم

_الله؛ الله ربي ، لا أشرك به شيئا

_اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

_ اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت .

دعاء الفرج والرزق

الإكثار من الاستغفار من أجل تفريج الكروب والزيادة في الرزق، وذهاب الهم والغم والحزن.

كثرة الاستغفار تيسر الرزق وتذهب الهم والغم والحزن، ويجد الإنسان حلاوة الإيمان والطاعة والاستعانة بالله، عندما يواجه الإنسان الأخطار تجعله يشعر بالقوة وتنزع شعور العجز من نفسه، لأنه لا يواجه المشاكل وحده بل معه ربه.

الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن غيره من الكائنات ووضعه فى مكانة سامية، بالإدراك والفهم، فلابد له من تحكيم عقله وفكره قبل اتخاذ أى قرار لا يعرف عواقبه.

الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم».