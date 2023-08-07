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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

صدى البلد

نشر الفنان أحمد سعد مجموعة من الصور تجمعه بزوجته والفنان الشاب خالد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وقد تصدَّرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها  الجدل بعد أن كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. هذا غير موجود في الواقع".

وأثار هذا المنشور الجدل على السوشيال ميديا، لكن سرعان ما قام الفنان أحمد سعد بنشر صور تجمعه بزوجته علياء، ليحسم من خلالها حقيقة الشائعات التى انتشرت حول انفصالهما. 

ونشر أحمد سعد صورًا تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً: أنت هدية ربنا ليا.

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إطلالة زوجة أحمد سعد اطلالات زوجة أحمد سعد الفنان أحمد سعد الفنان الشاب خالد انقاص وزنها

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