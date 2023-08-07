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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة.. تنسيق الجامعات 2023.. كليات ومعاهد بانتظارك لو مجموعك أقل من 55%

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إنجازات التعليم العالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات التي لا تحصى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع القطاعات المختلفة لضمان حياة كريمة للمواطنين حيث شهد قطاع التعليم تطور غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية .

 

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة
وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة للتحقيق العاجل فيما أثير اليوم بشأن مدرسة المناهل الخاصة في سوهاج ، التي قررت فرض رسوم اجبارية 1000 جنيه مقابل تسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب .

 

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أنشطة مركز رعاية الموهوبين وأعمال الصيانة بالمدن الجامعية
أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لعدد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مركز رعاية الموهوبين و النوابغ والمبدعين بالجامعة .

 

تنسيق الجامعات 2023 .. شروط القبول في الشعبتين الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق
تنسيق الجامعات 2023 ، يسعي طلاب الثانوية العامة 2023 للجوء الي البرامج  الجديدة في تنسيق الجامعات 2023 لمواكبة سوق العمل وتلاحظ كل عام قبول أعداد كبيرة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

 

إقبال من طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب التنسيق في جامعة المنصورة
شهدت جامعة المنصورة اليوم الأحد، إقبالا من طلاب تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك فى ثاني أيام المرحلة الأولى للتنسيق.

 

تنسيق الجامعات 2023.. كليات ومعاهد في انتظارك لو مجموعك أقل من 55%
تنسيق الجامعات 2023 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين في الدور الأول والراسبين بمادة أو مادتين  الحاصلين علي مجموع يتراوح من 50% الي 55% فما فوق نتائج تنسيق الجامعات 2023 وهم في حالة قلق وخوف من عدم الالتحاق بكلية في تنسيق الجامعات 2023 وتحديدًا طلاب الشعبة العلمية الذين كانوا يطمحون في دخول كليات القمة.

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