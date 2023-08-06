برلماني: زواج الأقارب سبب رئيسي في الإصابة بالأمراض الوراثية.. والتوعية واجبة

قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي لإصابة العديد من الأفراد بالأمراض الوراثية، هو زواج الأقارب الذي ينتج عنه أضرار صحية عدة للأطفال ومن ثم البدء في رحلة علاج طويلة لإنقاذ حياتهم.

التشخيص المبكر للأمراض الوراثية

وأضاف “ رضوان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع وزير الصحة مع ممثلي شركات الأدوية العالمية، لاكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة، يأتى في إطار جهود الوزارة في الكشف والتشخيص المبكر لهذه الأمراض والحد من مضاعفاتها وتوفير الكثير من الخطوات العلاجية علي المريض.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي ضرورة إلزام المقبلين علي الزواج بإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأمراض الوراثية، فضلا عن أهمية المتابعة المستمرة أثناء فترة الحمل للتدخل العلاجى حال إصابة إحدى الطرفين بهذه الأمراض.

وتابع النائب : كما أن في الدول المتقدمة تسلك منهج التدخل العلاجى السريع بعد الولادة والتشخيص المبكر لتحديد أسباب المرض ومدى إمكانية توفر العلاج.

واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية وجود جهود لوزارة الصحة في عقد شراكات واتفاقيات مع مراكز أبحاث عالمية في مجال اكتشاف الأمراض الوراثية والنادرة.

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي احدي شركات الأدوية العلمية لبحث التعاون في مجال اكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة فرص التعاون بين الوزارة وشركة «الادوية » لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية، من خلال إطلاق مشروع توعوي عن الأمراض الوراثية، وتأثير زواج الأقارب على احتمالية إصابة المواليد بأمراض وراثية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع التجهيزات الجارية بالمراكز التخصصية لحقن الأطفال المصابين بالتنسج المخاطي MPS1)) وهو أحد الأمراض النادرة، حيث يضم المشروع 5 مراكز بمدن (الإسكندرية، المنصورة، طنطا، الزقازيق، أسيوط)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المرضى وذويهم.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون للتوسع في مجال الأبحاث الإكلينيكية التي تهدف إلى تطوير العقاقير المبتكرة في الرعاية الصحية، وذلك ضمن جهود الوزارة للنهوض بمنظومة بالبحث للعلمي.