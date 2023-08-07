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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

صدى البلد

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها وأعلنت زواجها من شاب خارج الوسط الفنى قائلة: "اتجوزته عشان بيضحكني ".


 

وظهرت طليقة الفيشاوى بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية توب ابيض مكشوف البطن وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وإنقاص وزنها الملحوظ.

 

وتتميز طليقة  الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور وهي تقبل حبيبها، وكتبت في التعليق بالإنجليزية، قائلة: «اخترتك لأكون سعيدة». 


 

 

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