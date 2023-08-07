أطلق النار على الشرطة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة تاجر مخدرات بالمنيا

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر أن المذكور أحد تجار المواد المخدرة (سبق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى) ، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات.

وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر ، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش - السلاح المستخدم - عدد من الطلقات النارية).

كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .