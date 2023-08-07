تعرف على رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب واتساب قبل سفره لـ سويسرا

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حرص علي ارسال بعض الرسائل الخاصة إلي لاعبي الفريق الأول عقب انتهاء الموسم ومنح الفريق راحة سلبية وقبل سفره إلي مسقط رأسه في سويسرا



وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أرسل كولر عبر الجروب الخاص باللاعبين بعض النصائح خلال فترة الراحة حيث طالبهم بضرورة الاستمتاع بالإجازة والابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة كرة القدم لكسر حدة الملل".

وأضاف: "طالب المدير الفني من اللاعبين الاستمتاع أيضا بالألقاب الخمسة التي حصلوا عليها خلال الموسم المنقضي بجانب هنئ اللاعبين علي الأداء والمستوي الجيد طول البطولات المختلفة".

وأتم: "كولر ركز في نصائحه للاعبين أنه ينتظرهم موسم طويل للغاية وسيشاركون فى 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخبات وبالتالى فيجب الحصول على الراحة الكافية لمواجهة الإرهاق المتوقع في العام المقبل".