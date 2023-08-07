دعاء الفجر للفرج.. 15 دعاء قبل وبعد الصلاة يزيل عنك أثقل كرب

لاشك أن دعاء الفجر للفرج يحمل لك الكثير من الحلول لكل مشاكلك، وقضاء كل حاجاتك، وقبل كل هذا يضع نهاية لكل همومك وأحزانك ويردع مصائب الدنيا التي أحاطت بك، فقد طرحت نصوص السُنة النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الكثير من الأمثلة من دعاء بعد الصلاة المكتوبة مستجاب، من بينها دعاء الفجر للفرج ، ولأن الالتزام بالدعاء في كل الأوقات هو وصية أرشدنا إليها النبي –صلى الله عليه وسلم-، وعدم الانقطاع عن هذه العبادة العظيمة، في كل وقت وحين، والحرص خاصة على دعاء بعد الصلاة المكتوبة، ومن بينها صلاة الفجر ، فإننا لا نملك دون دعاء الفجر للفرج سبيلًا آخر لمواجهة تلك الهموم والأحزان ؟.

دعاء الفجر للفرج

قد ورد في دعاء الفجر للفرج عدة أدعية لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء الفجر للفرج ، ما يلي:

1- اللهم كما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

6- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

7- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

8- اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ

9- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10- اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

دعاء بعد الفجر من القرآن

لعل دعاء بعد الفجر من القرآن ، من من الأدعية المستجابة والمأثورة من القرآن الكريم، التي تقال وبها ندعو عند الشدة والحزن ووقوع المصائب والبلاء، ومنها: