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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لكهربا برفقة والده ووالدته

محمود كهربا
محمود كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر كهربا برفقة والده و والدته، وهو يحتضنهم فى احدث ظهور لهما، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وعلق علي الصورة: "حياتي".

مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، للنادي الأهلي.

 

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه.


 

وأضاف: "عقوبة كهربا جاءت وفق ما أكدة المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".

 

وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها اليوم بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

اتحاد الكرة الغرامة المالية النادي الأهلي المستشار عادل الشوربجى عقوبة محمود كهربا مجلس ادارة اتحاد الكرة نجم النادي الاهلي

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