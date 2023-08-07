أخبار التكنولوجيا|احذف هذه التطبيقات فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وتحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أكدت شركة آبل الأمريكية وجود مشكلة كبيرة تؤثر على جميع مالكي أجهزة آيباد و آيفون. وتعد هذه المشكلة هي الثانية في وقت قصير بعد عدة صعوبات عانى منها مستخدمو الأجهزة بسبب تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 الأخيرة.



يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر لعدة عوامل أبرزها أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات، ويبحث الكثيرون من محدودي الدخل عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة ولكن مع سعر رخيص.



يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة نفاد البطارية في وقت قصير نظرا لأن بطاريات بعض الهواتف تستهلك الطاقة بشكل أسرع من غيرها، مما يسبب إزعاجا كبيرا في وقت قد يحتاج فيه هؤلاء المستخدمين بشدة إلى إتمام مكالمة هاتفية أو إنجاز مهمة ما، أو إرسال شئ ضروري.



حذر خبراء للأمن السيبراني من عدد من التطبيقات الخطيرة والتي قام بتحميلها الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد، حيث تعمل هذه التطبيقات على سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.

أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X أن المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيتم بثها مباشرة على منصة X "تويتر" سابقا، وذلك بعدما أثيرت فكرة المعركة الشهر الماضي.



أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديثا طارئا لمستخدمي هواتف آيفون، حيث قالت الشركة إن هذا التحديث يعمل على إصلاح بعض المشكلات الأمنية التي قد يتم استغلالها بنشاط.