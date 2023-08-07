هواتف محدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر لعدة عوامل أبرزها أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات، ويبحث الكثيرون من محدودي الدخل عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة ولكن مع سعر رخيص.

وتوفر عدد من الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو عددا من الهواتف الرخيصة التي تتوافق مع محدودي الدخل حيث تقدم مواصفات تناسب الاحتياجات التكنولوجية الأساسية الخاصة بالمستخدم مع الحفاظ على سعر رخيص، ومن بينها يأتي هاتف Galaxy A03 Core من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذي يعد من أرخص هواتف الشركة.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD، قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03 Core كاميرا خلفية واحدة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع بفتحة عدسة f / 2.0، وتقريب بصري يصل إلى 4x مع فلاش LED وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل المخفف Go من أندرويد.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير مع منفذ شحن من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع دعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi، بالإضافة إلى تقنية GPS، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 249 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .