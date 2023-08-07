عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف محدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر لعدة عوامل أبرزها أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات، ويبحث الكثيرون من محدودي الدخل عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة ولكن مع سعر رخيص. 

 

وتوفر عدد من الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو عددا من الهواتف الرخيصة التي تتوافق مع محدودي الدخل حيث تقدم مواصفات تناسب الاحتياجات التكنولوجية الأساسية الخاصة بالمستخدم مع الحفاظ على سعر رخيص، ومن بينها يأتي هاتف Galaxy A03 Core من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذي يعد من أرخص هواتف الشركة. 

   

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD، قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03 Core كاميرا خلفية واحدة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع بفتحة عدسة f / 2.0، وتقريب بصري يصل إلى 4x مع فلاش LED وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج من نوع  Unisoc SC9863A، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة  32 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل المخفف Go من أندرويد. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير مع منفذ شحن من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع دعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi، بالإضافة إلى تقنية GPS، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core  في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 249 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

 

alaxy A03 Core Galaxy A03 Core Galaxy A03 ارتفاع أسعار الهواتف الذكية هواتف محدودي الدخل أرخص موبايل سامسونج أسعار الهواتف الذكية أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات سامسونج Galaxy A03 Core سعر سامسونج Galaxy A03 Core

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

إذا ارتكبت فى مكان معد للسكن..تعرف على حالات الظروف المشددة لعقوبة السرقة

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

مالهاش علاج.. أخبار صادمة عن الحالة الصحية لمعشوقة الجماهير سيلين ديون .. فما القصة

تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

حدث ليلا.. تعليق ناري من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

طريقة عمل مربى التين المجفف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الكاجو؟

بفستان جريء.. الهام شاهين تثير الجدل برفقة ابنة شقيقتها من لبنان

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ