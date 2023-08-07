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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخصص مطلوب لسوق العمل.. بكالوريوس تعليم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بتربية عين شمس

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

كشفت كلية التربية جامعة عين شمس عن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية   بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية.

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تنسيق الجامعات 2023.. كليات ومعاهد في انتظارك لو مجموعك أقل من 55%

وأوضحت ان الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وسوف تكون الدراسة باللغة الانجليزية مشيرة الي  مميزات الدراسة بالكلية تتضمن :

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر 
3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر 
4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية 
5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

 

وانطلاقا من أهمية اكتساب المهارات الوظيفية التي تميز الخريجين وكذلك جميع العاملين والتي تضمن شغل فرص عمل تنافسية والترقي والتميز في العمل ، نظم مكتب الاتصال والتعاون الدولي  مع وحدة الخدمات المجتمعية بتربية عين شمس  ورشة عمل تدريبية بعنوان " التألق في سوق العمل" .

تحت رعاية  الدكتورة صفاء شحاتة  القائم بأعمال عميد  الكلية والدكتور عبد الناصر رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير مكتب الاتصال والتعاون الدولي  والدكتور صهيب طلبه مدير وحدة الخدمات المجتمعية .

وقد قام بالتدريب بورشة العمل الدكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس ،  عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز ، وذلك في حضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب  من العديد من الجامعات وكذلك الطلاب الوافدين  من الدول المختلفة وقد شملت الورشة على التدريب المتميز لفنون كتابة السيرة الذاتية ، وأكد سيادته على ضرورة احتواء السيرة الذاتية على  المهارات الشخصية ،  والتي تعد واحدة  من أهمّ العناصر ، نظرًا لأهميتها في إظهار  القدرات والكفاءات التي يمتلكها المتقدّم والتي تضمن له النجاح في الوظيفة.  

وتشمل هذه المهارات مهارات العمل على البرمجيات المتخصصة مثل برامج التصميم أو معالجة البيانات أو غيرها،  وكذلك مهارات اللغات الأجنبية. وفي الجزء الثاني من ورشة العمل التدريبية  

جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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