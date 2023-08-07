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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023..تعرف على كليات جامعة الزقازيق الأهلية.. مفاجأة لطلاب علمي رياضة.. كليات قمة بالمرحلة الثانية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2023 .تعرف علي كليات جامعة الزقازيق الأهلية

يستعد طلاب الثانوية العامة لانطلاق تنسيق الجامعات الأهلية ويهتم الآلاف من الطلاب بـ تنسيق الجامعات الأهلية ، ونحرص على تقديم أخبار الجامعات الأهلية من خلال الكليات والبرامج المتاحة أمام طلبة وطالبات الثانوية العامة، فضلًا عن مصاريف الجامعات الأهلية، وأماكنها على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2023/2024، ويمكنكم الاطلاع على مصاريف الجامعات الأهلية من هنــــــــــا.

نادى ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم على عضوية النادي

‎يعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.
 

مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. كليات قمة بالمرحلة الثانية

ينتظر طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2023 انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023  علمى رياضة، وذلك السبت المقبل، بينما يترقب الطلاب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.

 

١٣ اغسطس .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد
 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

أكبر كواكب المجموعة الشمسية يظهر بجور القمر ... الثلاثاء

تشهد سماء مصر يوم الثلاثاء القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

تنسيق 2023 كليات جديدة بجامعة الإسكندرية الأهلية.. شروط القبول
 

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية عن طرح عددًا من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة خلال العام الدراسي من خلال كليات ( الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الهندسة - علوم الحاسب والبيانات - العلوم).

 

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