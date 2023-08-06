خبراء لـ صدى البلد: الجامعات المصرية حققت إنجازات في مجال التعليم العالي

أكد عدد من خبراء التعليم، أن الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة حققت انجازات ملموسة فى مجالى التعليم والبحث العلمى على مختلف الأصعدة.

وقالوا فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن القيادة السياسية تولى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى أهمية كبيرة نظرا لدوره المهم فى تحقيق التنمية والتقدم فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

قال الدكتور عماد على استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ،إن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود ولكن القيادة السياسية الرشيدة تسابق الزمن في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عماد على أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغا بقطاع التعليم ،لافتاً أن إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم لم يمكن حصرها في خبر أو تقرير واحد فقط ولكن يحتاج إلى كتب للتحدث باستفاضة لمعرفة ما حدث في التعليم في مصر في عهد الرئيس السيسي قائلا “ الانجازات التي حققها قطاع التعليم العالي كانت تحتاج لـ50عاماً حققها الرئيس السيسي في 9 سنوات فقط ”.

وأضاف الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة بدأت تطوير التعليم من المراحل الأساسية من الصف الاول الابتدائي حتي الخامس وفقا لمعايير عالمية حيث تم انشاء العديد من المدارس " المدارس التطبيقية التكنولوجيا . المدارس اليابانية. مدارس steem .المدارس الفنية وغيرها من المدارس التي تم إنشاؤها .

أوضح د.على إن الدولة المصرية تعمل جاهدة في كافة القطاعات بالرغم الأزمات العالمية التي يمر بها العالم ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .

الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أكدت أن توسع الدولة المصرية في البنية التحتية بؤسسسات التعليم المختلفة التي تهدف إلى تحسين مستوى الطالب المصري، ووضع مصر على خريطة البحث العلمي، وتعظيم الاستفادة منه، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030.

أضافت: التعليم الجامعي في مصر يمر بأزهى عصوره من الدعم والتقدير والاهتمام بمختلف مجالاته وقطاعاته، مشيرا إلى أن التجهيزات المتوافرة في الجامعات الأهلية الجديدة تجعلها جامعات ذكية، وتحسن من فرص الانخراط والمشاركة والتوأمة مع الجامعات العالمية الكبرى.

وأوضحت ان الجامعات الأهلية خلقت منافسة شريفة ترجع الي الطلاب مشيرة إلى أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

أشارت الدكتورة سامية خضر ، إلى أن وجود الجامعات الاهلية تشعل المنافسة من حيث جودة التعليم المقدمة للطلاب لافتا ان كل هذا يرجع الي الطلاب في شكل تقديم افضل جودة تؤهله الي سوق العمل كما أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى المتزايد فى مصر، وكذا دورها فى توجيه الاستثمارات الخاصة بمجال التعليم العالي، فى الوقت الذى حققت بعضها تقدما ملحوظا فى مجالى التعليم والبحث العلمى وكذلك التصنيفات العالمية.