كشف لغز العديد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها والتي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلالهم مركبة تروسيكل" وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم عدد 6 هواتف محمولة ، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية ، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.

وضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزته السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلو جرام مجهولين المصدر ، وبمناقشته اعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج".

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بمغافلة سائق سيارة ربع نقل والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار ، واعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.