مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الشرقية

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء بالمنزل بقرية الأحمدية دائرة مركز مشتول السوق، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي باستقبال "عزمي ر ع" 29 سنة مقيم الأحمدية دائرة مركز مشتول السوق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه صعقا بالكهرباء بالمنزل بقرية الأحمدية دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.