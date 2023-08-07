متلازمة بهجت.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأعراضه وطرق علاجه

نشرت هيئة الرعاية الصحية ، منشوراً تعريفياً عن متلازمة بهجت هو مرض نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية في كل الجسم.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية ، أن متلازمة بهجت تسبب العديد من الأعراض الغير مترابطة في البداية. لأنها تأثر على الغشاء المخاطي الموجود في بطانة كل من أعضاء الجهاز الهضمي، الجهازالتناسلي، الجهازالبولي والجلد.

أعراض مرض بهجت

وقالت هيئة الرعاية الصحية ، تختلف أعراض مرض بهجت من شخص إلى شخص ،وتتمثل الأعراض الرئيسية له في وجود قرحات فموية وتناسلية متكررة وإصابات في الأعين والمفاصل والجلد والأوعية الدموية .

عند ظهور أي اعراض مشابه لأعراض مرض بهجت يمكنك التوجه إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بعيادات قسم الروماتيزم والمناعة للكشف على يد أمهر الاستشاريين.

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أسباب الإصابة بمرض بهجت :

سبب الإصابة بمرض بهجت ليس معروفاً تماماً، ويعتقد الأطباء أنه توجد عوامل بيئية وجينية تزيد من احتمال الإصابة، كما أن المرض قد يكون وراثياً.

لكن يوجد بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض بهجت، أهمها:



⁃ الإصابة بمرض مناعي ذاتي آخر، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الذئبة.

⁃ المرض يصيب الرجال في متوسط العمر أكثر من النساء في تركيا، ويصيب النساء أكثر في الولايات المتحدة.

⁃ الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية تحفز جهاز المناعة.

من أهم اعضاء الجسم التي تتأثر بمرض بهجت :

العين:

قد يتسبب مرض بهجت بإصابة الجزء الأمامي من العين بالالتهاب، أو الجزء الخلفي، وفي بعض الأحيان يلتهب الجزآن في نفس الوقت ، وهي من أخطر أعراض المرض وتعتبر نسبة الانتشار العامة لها هي 50%، إلا أنها ترتفع لدى الأولاد لتصبح 70%. وتعتبر البنات أقل تأثرًا بها. وغالباً ما يصيب هذا المرض كلتا العينين لدى معظم المرضى.

الفم:

عند الإصابة بمرض بهجت تكثر الإصابة بالقروح الفموية، وهي شبيهة إلى حدٍ كبير بالقروح الفموية العادي التي تصيب أي شخص بسبب التعرض لإصابة خفيفة في أغشية الفم، لكن القروح الناتجة عن مرض بهجت تكون أكبر، وتتكرر أكثر، ومؤلمة أكثر.

الجلد:

قد تظهر قروح جلدية شبيهة بحب الشباب لكن في أي مكان في الجسم عند المريض المصاب بمرض بهجت ، وتتنوع إصابات الجلد ،حيث قد تظهر في صورة آفات تشبه حب الشباب، وذلك فقط بعد سن البلوغ. ويظهر الالتهاب الجلدي العقدي (الحمامي العقدية) عادةً في أسفل الساقين، وهو عبارة عن تكون بقع حمراء مؤلمة عقدية. وتظهر هذه الحبوب لدى الأطفال قبل البلوغ في أغلب الحالات ، كما قد تظهر قروح عقدية حمراء مؤلمة على الجلد، غالباً على القدمين والكاحلين، لكنها قد تظهر في أي مكان آخر أيضاً من الجسم، مثل الوجه والعنق والذراعين.

الرئتين:

يتسبب مرض بهجت بإصابة الأوعية الدموية الرئوية بأم الدم وقد يؤدي انفجارها إلى نزيف شديد في الرئتين.

إصابة المفاصل:

تُصاب المفاصل في نسبة تتراوح من 30% إلى 35% من الأطفال المصابين بمرض بهجت ، وعادةً ما تُصاب مفاصل الكاحل والركبة والمعصم والمرفق، وتظهر الإصابة نمطيًا في أقل من أربعة مفاصل. وقد يسبب هذا الالتهاب تورم وألم وتيبس في المفاصل وتقيد لحركتها.

الدماغ

تعتبر الأعراض التي تصيب الجهاز العصبي المركزي من أخطر الأعراض المتعلقة بمرض بهجت، ويؤثر المرض على المادة البيضاء في الدماغ، وجذع الدماغ.

إصابة الجهاز العصبي

نادراً ما تحدث مشاكل بالجهاز العصبي لدى الأطفال الذين يعانون من مرض بهجت. ولكن قد تحدث بعض النوبات، وارتفاع في الضغط داخل القحف (الضغط داخل الجمجمة) مصحوبًا بصداع، وأعراض دماغية (في الاتزان أو المشي). وتكون الأعراض أكثر حدةً لدى الذكور وفي بعض المرضى قد تظهر في صورة اضطرابات نفسية.

إصابة الأوعية الدموية

تحدث إصابة الأوعية الدموية في نسبة 12% إلى 30% تقريبًا من الأشخاص اليافعين المصابين بمرض بهجت وقد تكون مؤشراً لوجود نتيجة سلبية. كما قد تتأثر الأوردة والشرايين بهذا المرض. وقد تتأثر سعة أي وعاء دموي بالجسم؛ لذلك يكون تصنيف المرض هو "التهاب وعائي مسبب لتغير سعة الأوعية الدموية". ولعل أشهر الأوعية الدموية التي تُصاب هي الأوعية الدموية للساقين والتي قد تؤدى إلى تورم وألم بهماإصابة الجهاز الهضمي

تشيع إصابة الجهاز الهضمي بشكل خاص لدى المرضى الذين ترجع أصولهم إلى دول الشرق الأقصى. ويظهر فحص الأمعاء وجود قرح بها

اعراض يسببها مرض بهجت :

صداع.

تشوش ذهني.

جلطات دماغية.

تغيرات في الشخصية.

نادراً قد يسبب الخرف.

قد يصيب أغشية السحايا أيضاً ويسبب التهابها.

نصائح للتعايش مع مرض بهجت:

يجب أن يرتاح المريض عندما تظهر القرحات الفموية والآلام المفصلية التي ترافق هجمات المرض، ويمكن تنظيم الواجبات والأعمال والبرنامج اليومي بحيث لا يجهد المريض نفسه ويأخذ الوقت الكافي ليتعافى.

قد يعمل التزام التمارين الرياضية المعتدلة مثل المشي أو السباحة على تحسين حالة المريض بين الهجمات، إضافة إلى دورها في تقوية الجسم وتحسين المزاج والتواصل مع الآخرين.