بينهم عمر الشنيطي.. العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وذكر "العوضي"، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين المفرج عنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

يشار إلى أنه في 19 يوليو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2023، بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا محددة.

ونصت المادة الأولى على أن يعفي من العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة وهم:

١- باتريك جورج ميشيل زكي سليمان في القضية رقم ١٠٨٦ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ ثان المنصورة

٢- محمد صلاح الدين الباقر في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس .

٣- فايزة محى عبد الله عبد الوهاب فى القضية رقم ٩١٩٤ لسنة ٢٠١٩ جنح أول المنصورة .

٤ - دعاء السيد محمد عبد العال في القضيتين رقمی ۳۰۰۹۲ لسنة ۲۰۲۲ جنح مركز دمنهور ، ١٥٨٤٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح قسم دمنهور .

٥- حنفی حسب النبي محمد على في القضية رقم ٢٦٠٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات أبنوب ۵۹۷۵ کلی جنوب أسيوط .

٦- عبد الفتاح عبد الموجود عبد الرحيم شعبان فى القضية رقم ١٣٥٠ لسنة ٢٠١٦ جنح مستأنف قوص .