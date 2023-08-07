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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. راكب يهرب مستلزمات شيش في جيوب البنطلون وداخل أحذية| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية. 

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

قام وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من فادي نبيل جيد و علاء الدين عمارة مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، قام احمد علي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من فاطمة محمد عبده و السيد موسي و هدي إبراهيم و آلاء صلاح مآمير الجمرك تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٣١ عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية. 

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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