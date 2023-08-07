تعليم كفر الشيخ: أداء 396 طالباً امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، أداء الطلاب لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وشدد على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.

وتابع : أدى 396 طالباً وطالبة في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومبادئ قانون الإجراءات الجنائية بالتعليم التجاري ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي.