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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الأكاديمي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

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واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالتأكيد على حرص إدارة الجامعة على العمل يداً بيد كفريق عمل واحد لتحقيق الهدف المنشود، لتكون جامعة كفر الشيخ الأفضل بين الجامعات على المستوي المحلي والدولي


عقب ذلك، ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي بكليات الجامعة وفقاً للخطة الزمنية المعلنة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على متابعة استعداد الجامعة ووحداتها المختلفة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على متابعة حسن سير العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ومراحل التنسيق المختلفة، ومتابعة خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد والتأكيد على تضمنها زيارات مكثفة للمشروعات القومية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في القوافل التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة الأنشطة (التثقيفية والتوعوية والترفيهية) للمعسكر التدريبي للطلاب ببلطيم، واشتراك اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال الاجازة الصيفية، والتي تساعد على ادماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير اكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على توفير سبل الدعم الممكنة للسادة سفراء التميز وفرق إدارة التميز الحكومي بالكليات للحصول على الملفات المطلوبة لتقدم الجامعة لجائزة التميز الحكومي وظهورها بالشكل المشرف بين الجامعات المصرية الحكومية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف الى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي ختام مجلس العمداء، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تحديث وتوفير البيانات المطلوبة والتي تظهر إمكانيات الجامعة وبرامجها المتميزة للترويج والتسويق لها خلال الدورة السابعة لمعرض التعليم العالي المقرر انعقاده خلال الفترة من 10-11 أغسطس الحالي والذي تنظمه مؤسسة اخبار اليوم تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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