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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة ليلية.. وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل 5 عمال للتحقيق

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أجرى محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة ليلية، للتشديد على إغلاق المصابيح، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط، موجهاً بترشيد الكهرباء وخفض الإنارة العامة بكل مدارس المحافظة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رافقه في الزيارة هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بمحمد السباعي، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لقيامه بتدوير الرواكد والمخلفات والاستفادة منها لصالح العملية التعليمية.


كما أشاد بـ 9 عمال لتواجدهم داخل المدرسة أثناء تفقداته الليلية، والمدارس الشهيد رياض الثانوية العسكرية بنين، والشهيد هشام بركات الثانوية بنات، والمدرسة الفنية الصناعية بنات، والتجارة العسكرية بنين، والشهيد حمدي الإعدادية بنين، والسعيدية الجديدة بنات التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، والإعدادية بنات الجديدة التابعين لإدارة غرب كفر الشيخ، والجراج التابع لمديرية التربية والتعليم.

 

وقرر وكيل الوزارة إحالة 5 عمال بعدد من المدارس، لعدم تواجدهم بها بالفترة المسائية، وذلك خلال جولة تفقدية للمدارس بإدارة شرق كفر الشيخ، ولم يجد وكيل الوزارة العمال أو حراس الأمن بها.

 

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة المدارس، والتشديد على تواجد أحد العمال بها، حتى لا تتعرض للسرقة، خاصة أن بها أدوات وأجهزة ومعامل، ولا بد من الحفاظ عليها، والمدارس التي لم يجد بها وكيل الوزارة عاملاً أو حارس أمن كل من، الأمل للصم والبكم والمدرسة الفكرية ومدرسة النور ومدرسة السلام الابتدائية ومدرسة الزهور الرسمية للغات التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ.

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