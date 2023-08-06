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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: اعتماد 14 مدرسة جديدة في 8 إدارات تعليمية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 11 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في 8 إدارات تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة لتجديد اعتماد 3 مدارس،  إضافة إلى 69 مدرسة سابقة، لتصبح 83 مدرسة معتمدة، خلال خطة 2022-2023 ـ بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

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وكشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفر الشيخ 31 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 16 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 7 مدارس، وإدارة الرياض 28 مدرسة، وإدارة قلين 43 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 60 مدرسة، وإدارة دسوق 19 مدرسة، وإدارة فوه 12 مدارس، وإدارة مطوبس 14 مدرسة، وإدارة بيلا 25 مدرسة، وإدارة الحامول 13 مدرسة، وإدارة بلطيم 22 مدرسة، وإدارة برج البرلس 7 مدارس، إضافة إلى 66 مدرسة تم زيارتها فى عام دراسى 2022/ 2023 وفى انتظار قرار الاعتماد.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تستهدف إرساء منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ وفقا للقرار الوزارى 137 لعام 2012 من خلال تكليف منسق للجودة بكل مدرسة وتدريبه من قبل إدارة قياس الجودة، وتشكيل فرق للجودة بجميع المدارس تكون مهمتها التقييم المؤسسي للوقوف على نقاط القوةـ، لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها من خلال خطط التحسين بجميع المدارس وفقا لمعايير الاعتماد التي تطبقها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد، وصولا لتقدم 10% من جميع المؤسسات سنويا تطبيقا للقرار الوزاري 122 لعام 2016، تحقيقا للخطة الاستراتيجية للتعليم ورؤية مصر 2030 فى مجال جودة التعليم.

16 مدرسة إدارة تعليمية التعليم والاعتماد التربية والتعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القومية لضمان جودة التعليم جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين

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