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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سفراء مشواري بكفر الشيخ يشاركون بالمعسكر التدريبي الأول لصقل مهاراتهم ببورسعيد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك مدربو سفراء مشواري بمحافظة كفر الشيخ بالفوج الأول، للمعسكر التدريبي الأول لصقل مهارات "سفراء برنامج مشواري" ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة» والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "كفر الشيخ، قنا، أسوان"، خلال أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، يأتي ذلك عقب تحقيق سفراء مشواري بكفر الشيخ المركز الأول خمس مرات متكررة على مستوى الجمهورية بعد أن قاموا بتدريب ما يقارب من 15117 مستفيداً من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عاماً.

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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المعسكر التدريبي تم إعداد خطة تدريبية مكثفة له لصقل سفراء برنامج مشواري علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة "إدارة الوقت، العمل الجماعي، صناعة القرار وحل المشكلات" لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين "TOT"، مشيراً إلى أن مدربي سفراء برنامج مشواري بكفر الشيخ، نجحوا في تحقيق المركز الأول خمس مرات متكررة على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال، عمرو العتراوي منسق سفراء مشواري بالوزارة.

 

وأوضح حسن الدسوقي، منسق عام برنامج مشواري بكفر الشيخ أن تطوير المهارات للمتدربين يتجزأ على خطوتين أولاً العثور على المعرفة المطلوبة لتحسين نفسك مهارياً ومعرفياً وسلوكياً، وثانياً، الحصول على التدريبات المناسبة وإتقانها وإفادة الآخرين بالمهارات الحياتية، مشيراً إلى أن العملية التدريبية من الأمور التي تترك أثرا إيجابيا في النشء، وكلما ركزنا علي جعل كل متدرب يعلم ما لديه من إمكانات فردية وما يمكن أن يحققه، كلما ساهمنا بشكل كبير في بناء مجتمع يعلم فيه واجباته ويكون قادراً علي مواجهة مشكلاته وحلها بشجاعة وإبداع وثقة.

 

وأضاف، منسق عام برنامج مشواري بكفر الشيخ، بأن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ستشهد خلال 6 شهور القادمة تنفيذ عدد 57 معسكراً تدريبياً تستهدف تدريب 6000 مستفيد من النشء للمرحلة العمرية 10-14سنة بجميع مراكز الشباب، بإشراف عام الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ويتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل "التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب، والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار وحل المشكلات".

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