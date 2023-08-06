كفر الشيخ.. 82 برنامجاً خلال أول شهرين من التدريب الصيفي بمركز استدامة

ينظم مركز استدامة التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، فرع الدراسات الوطنية برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات، بدأ منتصف مايو الماضي، ولمدة 4 أشهر ينتهي في منتصف سبتمبر القادم بحزمة من البرامج التدريبية تناسب مختلف الأعمار السنية، وتلبي طموح الراغبين في التطوير بأسعار منافسة ومدعمة بقيم مخفضة، تخفيفاً على كاهل الأسر الراغبة في توجيه طاقات أبنائها في تدريبات ذات نفع خلال العطلة الصيفية.



يأتي ذلك بناءً على التكليفات الصادرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بشأن إطلاق برامج التدريب الصيفي المخفضة لكافة الفئات المجتمعية من أبناء المحافظة من الطلاب والخريجين، وذلك لتقديم برامج نوعية تخصصية تساهم في الارتقاء بالقدرات الشخصية والتطويرية والمهارية لهم وكذا تأهيلهم لسوق العمل.



جدير بالذكر أنه بانتصاف موسم التدريب الصيفي استطاع المركز تقديم خدماته التدريبية ل 655 متدربا بإجمالي 82 برنامجاً تدريبياً شملت برامج " الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL - اللغة الإنجليزية – البرمجة – برمجة المواقع الإلكترونية – المحاسبة الإلكترونية – تصميم الجرافيك وغيرها من البرامج.