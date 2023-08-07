في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

الأرض المصرية لاتنضب من الكشف عن آسرار كنوزها الآثرية و التاريخية ، حيث شهدت السنوات الماضية عدة إكتشافات آثرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبهرت العالم لتكون حديث السائحين و الاعلام المحلي والدولي ومحبي الثقافة والحضارة المصرية.

ويرصد صدى البلد أبرز 10 إكتشافات آثرية تم الإعلان عنها في السنوات الماضية القليلة في السطور القادمة .

10 إكتشافات آثرية



1- اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباسيطون

2- اكتشاف مدينة صعود آتون والتي لقبت بـ المدينة الذهبية بـ الأقصر

3- الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى بمنطقة الأغاخان بغرب أسوان

4- الكشف عن مبنى جنائزي ضخم ونماذج من بورتريهات الفيوم بموقع جرزا الأثري بالفيوم

5- المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت

6- اكتشاف 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا خشبيا في سقارة

7- اكتشاف تمثال ملكي نادر علي هيئة الكا بميت رهينة بمحافظة الجيزة

8- اكتشف بـ العساسيف بالأقصر خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها بداخلها مومياوات

9- اكتشاف جبانة بها توابيت ملونة بالجهة الجنوبية الشرقية لـ آثار اهرامات الجيزة

10- اكتشاف مقصورة احتفالات ملكية تعود لعصر الملك رمسيس الثانى بـ المطرية

وتظل ارض مصر تدفن آسرار كثيرة لم تكتشف بعد ، ليخرج كل فترة آثار جديدة تبهر العالم من اكتشافات تغير التاريخ و تكتب سطور جديدة من انبهار العالم بتاريخنا.

