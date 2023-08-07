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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الأرض المصرية لاتنضب من الكشف عن آسرار كنوزها الآثرية و التاريخية ، حيث شهدت السنوات الماضية عدة إكتشافات آثرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبهرت العالم لتكون حديث السائحين و الاعلام المحلي والدولي ومحبي الثقافة والحضارة المصرية.

ويرصد صدى البلد أبرز 10 إكتشافات آثرية تم الإعلان عنها في السنوات الماضية القليلة في السطور القادمة .

 10 إكتشافات آثرية 


1- اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباسيطون
2- اكتشاف مدينة صعود آتون والتي لقبت بـ المدينة الذهبية بـ الأقصر 
3- الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى بمنطقة الأغاخان بغرب أسوان
4- الكشف عن مبنى جنائزي ضخم ونماذج من بورتريهات الفيوم بموقع جرزا الأثري بالفيوم
5- المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت
6- اكتشاف 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا خشبيا في سقارة
7- اكتشاف تمثال ملكي نادر علي هيئة الكا بميت رهينة بمحافظة الجيزة
8- اكتشف بـ العساسيف بالأقصر خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها بداخلها مومياوات 
9- اكتشاف جبانة بها توابيت ملونة بالجهة الجنوبية الشرقية لـ  آثار اهرامات الجيزة
10- اكتشاف مقصورة احتفالات ملكية تعود لعصر الملك رمسيس الثانى بـ المطرية 
وتظل ارض مصر تدفن آسرار كثيرة لم تكتشف بعد ، ليخرج كل فترة آثار جديدة تبهر العالم من اكتشافات تغير التاريخ و تكتب سطور جديدة من انبهار العالم بتاريخنا.
 

اكتشافات أثرية السيسي 10 إكتشافات آثرية عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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