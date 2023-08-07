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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فريق جامعة كفر الشيخ يتأهل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية.. صور

فريق إناكتس
فريق إناكتس

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول فريق الجامعة في مسابقة Enactus Egypt على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والتأهيل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية في هولندا في أكتوبر المقبل.

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وقام فريق جامعة كفر الشيخ بالتصفية بين 58 جامعة وتمت التصفية إلى 33 جامعة وحصدت جامعة كفر الشيخ المركز الأول بين الـ 10 جامعات الأوائل بمشروعهم هيرميتيا، الذي يعالج المشروع بشكل رئيسي المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة وبطرق اقتصادية لمجابهة غلاء الأسعار في مكونات الأعلاف.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشروع هيرميتيا يقوم باستخلاص البروتين من حشرة الجندي الاسود التي تتغذى على مخلفات الطعام وبالتالي يقوم بحل مشكلتين في نفس الوقت وهي مشكلة فضلات الطعام ومشكلة الأعلاف باستخدام مصدر البروتين الحيواني المستخلص من حشرة الجندي الأسود، ومن خلاله يتم صنع أعلاف للأسماك، وأعلاف للدواجن، وأعلاف للمواشي وأعلاف لسمك الزينة.

ومن أجل تحقيق مشروع متكامل واستغلال كل أجزاء الحشرة، قام الطلاب بصنع مادة الكايتوزان من بقايا قشريات الحشرة، كما قام الطلاب أيضاً بابتكار أول منقي مياه يمكن استخدامه في مزارع الأسماك المفتوحة وتحقيق كفاءة عالية لهذه المزارع.

جدير بالذكر أن فريق جامعة كفرالشيخ حصل على مركز أول على مصر، ومركز أول في مسابقة شركة أورانچ لريادة الأعمال، ومركز أول في مسابقة بنك القاهرة الTriple bottom line، ومركز ثاني في مسابقة البنك المصري للتنمية والصادرات للتصدير، ومركز ثاني في مسابقة شركة چهينة للاستدامة، ومركز ثاني في مسابقة شركة أوراسكوم للابتكار.

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