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ديني

المحرصاوي يكرم المشاركين في دورة الثقافة وبناء الإنسا بمقر خريجي الأزهر

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

أكد د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة أقامت دورة «الثقافة وبناء الإنسان» بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لهذه الفئة المختارة.

الثقافة وبناء الإنسان

وأوضح الدكتور المحرصاوي، في ختام أعمال البرنامج الثقافي الذي عقدته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «الثقافة وبناء الإنسان»، أن هذه الدورة تأتي من أجل معرفة أن بناء الإنسان هو الغاية السامية لبناء المجتمعات المتقدمة، وأن المنظمة تحرص على إقامة مثل تلك الدورات إيمانا بدور الأزهر والمنظمة في نشر الوعي في المجتمع، وأن مثل هذه الدورات تقدم خدمات ثقافية متنوعة في كافه المجالات، فالتنمية المستدامة للأفراد في شتى المجالات تعد اللبنة الأساسية لبناء الأمم.

حضر حفل الختام اللواء أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور سامح فوزي - كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية.

وكان البرنامج قد اختتم أعماله اليوم بمحاضرة للدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت عنوان «الثقافة الإسلامية في مواجهة الشائعات»، تحدث فيها عن ضرورة عدم نشر الشائعات ووضح مصدر الشائعات وأنواع المستقبلين لها.

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وأوضح د. الهدهد، أن الشائعات تجد بيئتها الخصبة في المجتمعات التي تفتقد الوعي ويعم فيها الجهل وتنتشر فيها البطالة، ولأن الإشاعات أشد خطرًا على المجتمع فإنه يجب على المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية أن تبذل قصارى جهدها لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، وتوعية الفرد بألا يصدق أو يردد ما يسمعه من أخبار دون التأكد من مصداقيتها.

وأكد على أن كل من يشارك في الشائعة سواء بالتلقي أو النقل فإنه يوجد به خلل إيماني كبير.

وتحدث د. سامح فوزي - كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، عن أهمية التعرف على مقومات التنمية المستدامة حيث قال: إن التنميه المستدامة هي السلاح المهم للنهوض بالمجتمعات، وإن الأزهر لعب دورا كبيرا جنبا إلى جنب مع قادة الأديان في التوعيه بضرورة نشر الأمن والسلام المجتمعي بين البشرية كافة مع الأخذ في اعتبار أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها متطلبات من أهمها المحافظة على المناخ باعتبار أن ذلك قضية حياتية، وأشاد بدور فضيلة الإمام في هذا المجال.

يذكر أن برنامج «الثقافة وبناء الإنسان» يدخل ضمن مشروع «سفراء الأزهر»؛ لتأهيل الشباب ثقافيا ودينيا، وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر الثقافة وبناء الإنسان مكتبة الاسكندرية مواجهة الشائعات

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