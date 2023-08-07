بالفيديو.. كيفية استخراج اشتراكات الركوب فى القطار الكهربائي الخفيف

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح كيفية استخراج اشتراكات الركوب فى القطار الكهربائي الخفيف، بالتزامن مع زيادة التردد على العاصمة الإدارية الجديدة بعد نقل الموظفين إلى الحى الحكومى مع نقل مقرات الوزارات الحكومية، وزيادة استخدام القطار الكهربائي الخفيف والذى يعد الشريان الرئيسي للوصول للعاصمة.



وأوضحت وزارة النقل الخطوات التالية للحصول على التذاكرمن ماكينات TVM بمحطات، اختار المحطة اللي أنت فيها - اختار المحطة اللي هتتوجه لها - اعرف السعر - ادفع المبلغ في الماكينة- استلم التذكرة .



وفى السياق ذاته، ننشر أسعار التذاكر الاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى بربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.



وتعد أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، و أسعار التذاكر للقطار الكهربائي الخفيف LRT ، هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيه لركوب 5 محطات / 20 جنيه لأكثر من 7 محطات).



وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنية شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنية للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).



ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.