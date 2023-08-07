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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قاحلة ومتشققة.. الجفاف يضر بالمزارع السمكية في العراق.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الجفاف الذي ضرب مناطق كثيرة في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية. 

 

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 وأوضح التقرير أن العديد من مزارع الأسماك في العراق جفت ولم يعد بها مياه وأصبحت مجرد أراض قاحلة ومتشققة. 

 

 وتابع التقرير أن الجفاف أثر سلبيا على الكثير من العاملين في المزارع السمكية وجفاف المزارع السمكية أثر سلبيا على أجور العاملين وبالتالي تأثر دخل العديد من الأسر العراقية. 

 

 وأكمل التقرير أن مجموعة من الخبراء حملوا إيران وتركيا المسؤولية بسبب بناء سدود  على نهري دجلة والفرات مما أضر بتدفقات المياه، إضافة إلى ندرة سقوط الأمطار بسبب تغير المناخ. 

 

 ولفت التقرير إلى أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات لمواجهة نقص تدفقات المياه ومنها إغلاق المزارع السمكية غير المرخصة.

الجفاف تغير المناخ المزارع السمكية العراق اخبار التوك شو

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