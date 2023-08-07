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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

صدى البلد

نشر  محمود عبد المنعم كهربا صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

وعلق كهربا علي الصورة قائلا :" راحة البال "، وذلك بعد انتشار أخبار عن إعطاء كهربا مهلة شهرين لدفع الغرامة .

ومازالت أزمة اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك مستمرة، وشهدت الأزمة تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التطورات خلال السطور المقبلة.


وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وتسلمها اليوم بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

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