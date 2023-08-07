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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن تعيين وانج يي وزيرا لخارجية الصين

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي وهنأه على تعيينه وزيرا للخارجية للصين.

وأضافت الخارجية الروسية إلى أنه "في 7 أغسطس، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانج يي".

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "لافروف هنأ نظيره الصيني بتعيينه مؤخرا رئيسا لوزارة الخارجية الصينية، وتمنى له نجاحات جديدة في عمله المسؤول".

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