بمشاركة دولتين عربيتين.. قوة متعددة الجنسيات تكافح حرائق الغابات في قبرص

قال مسؤولون اليوم الإثنين، إن قوة متعددة الجنسيات تساعد قبرص على مكافحة حرائق الغابات المستعصية، حيث انضم لبنان إلى اليونان والأردن في إرسال طائرات لمكافحة حريق زحف على أميال من التضاريس الجبلية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، تيودوروس جوتسيس لوكالة أسوشيتيد برس إنه من المتوقع أن يرسل لبنان مروحيتين مع استمرار اندلاع حرائق الغابات على عدة جبهات.

تم إرسال طائرتين يونانيتين للمساعدة في إخماد الحريق في الجبال على بعد حوالي 17 كيلومترًا شمال مدينة ليماسول الساحلية.

أرسل الأردن ثلاث طائرات خاصة به، بما في ذلك طائرتي هليكوبتر سوبر بوما وطائرة هليكوبتر روسية الصنع.

تكافح الجهود المتعددة الجنسيات حريقًا، وفقًا لوزير الزراعة القبرصي، بيتروس كسينوفونتوس، أحرق حوالي 8.5 كيلومتر مربع من الأرض.

قال وزير البيئة أندرياس جريجوريو، الذي ينسق جهود مكافحة الحرائق، لوكالة الأنباء القبرصية الحكومية إن المحادثات جارية مع إسرائيل للحصول على دعم جوي إضافي إذا لزم الأمر.

قالت وزارة الحماية المدنية اليونانية إن 20 طنا من مثبطات الحريق في طريقها إلى قبرص.

وقال وزير الزراعة القبرصي، بيتروس كسينوفونتوس، إن الحريق تم احتواؤه إلى حد كبير خلال الليل لكنه اشتعل من جديد في عدة مناطق في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أجبر أطقم العمل الجوية والبرية على التعبئة مرة أخرى. بسبب الرياح القوية، ستبقى أطقم الإطفاء في مكان الحادث لأطول فترة ممكنة لمواجهة أي نشوب للنار.

كان المتحدث باسم إدارة الإطفاء أندرياس كيتيس قد نشر في وقت سابق على المنصة المعروفة باسم X ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، أن أطقمًا على الأرض كانت تعمل على إخماد الحريق من خلال بناء حواجز للحريق.

غرد وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو على موقع X بأنه أعطى تعليمات بتقدير أولي للأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والمملوكة للدولة.

قال مسؤولون إن سكان ثلاث قرى عادوا إلى منازلهم بعد أن صدرت لهم تعليمات بالإخلاء كإجراء احترازي.

وقال وزير البيئة أندرياس جريجوريو، الذي أجرى مسحًا للمنطقة بطائرة هليكوبتر مع رئيس الإطفاء في البلاد، لإذاعة سي بي سي الحكومية إن "المئات" من رجال الإطفاء، بمن فيهم متطوعون، تمكنوا من احتواء الحريق بين عشية وضحاها لأن الرياح خمدت بشكل كبير.

بدأ الحريق يوم الجمعة، لكن السلطات قالت بعد ذلك بيوم إنه تم احتواؤه.