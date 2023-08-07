عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة دولتين عربيتين.. قوة متعددة الجنسيات تكافح حرائق الغابات في قبرص

صدى البلد

قال مسؤولون اليوم الإثنين، إن قوة متعددة الجنسيات تساعد قبرص على مكافحة حرائق الغابات المستعصية، حيث انضم لبنان إلى اليونان والأردن في إرسال طائرات لمكافحة حريق زحف على أميال من التضاريس الجبلية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، تيودوروس جوتسيس لوكالة أسوشيتيد برس إنه من المتوقع أن يرسل لبنان مروحيتين مع استمرار اندلاع حرائق الغابات على عدة جبهات.

تم إرسال طائرتين يونانيتين للمساعدة في إخماد الحريق في الجبال على بعد حوالي 17 كيلومترًا شمال مدينة ليماسول الساحلية.

أرسل الأردن ثلاث طائرات خاصة به، بما في ذلك طائرتي هليكوبتر سوبر بوما وطائرة هليكوبتر روسية الصنع.

 تكافح الجهود المتعددة الجنسيات حريقًا، وفقًا لوزير الزراعة القبرصي، بيتروس كسينوفونتوس، أحرق حوالي 8.5 كيلومتر مربع من الأرض.

قال وزير البيئة أندرياس جريجوريو، الذي ينسق جهود مكافحة الحرائق، لوكالة الأنباء القبرصية الحكومية إن المحادثات جارية مع إسرائيل للحصول على دعم جوي إضافي إذا لزم الأمر.

قالت وزارة الحماية المدنية اليونانية إن 20 طنا من مثبطات الحريق في طريقها إلى قبرص.

وقال وزير الزراعة القبرصي، بيتروس كسينوفونتوس، إن الحريق تم احتواؤه إلى حد كبير خلال الليل لكنه اشتعل من جديد في عدة مناطق في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أجبر أطقم العمل الجوية والبرية على التعبئة مرة أخرى. بسبب الرياح القوية، ستبقى أطقم الإطفاء في مكان الحادث لأطول فترة ممكنة لمواجهة أي نشوب للنار.

كان المتحدث باسم إدارة الإطفاء أندرياس كيتيس قد نشر في وقت سابق على المنصة المعروفة باسم X ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، أن أطقمًا على الأرض كانت تعمل على إخماد الحريق من خلال بناء حواجز للحريق.

غرد وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو على موقع X بأنه أعطى تعليمات بتقدير أولي للأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والمملوكة للدولة.

قال مسؤولون إن سكان ثلاث قرى عادوا إلى منازلهم بعد أن صدرت لهم تعليمات بالإخلاء كإجراء احترازي.

وقال وزير البيئة أندرياس جريجوريو، الذي أجرى مسحًا للمنطقة بطائرة هليكوبتر مع رئيس الإطفاء في البلاد، لإذاعة سي بي سي الحكومية إن "المئات" من رجال الإطفاء، بمن فيهم متطوعون، تمكنوا من احتواء الحريق بين عشية وضحاها لأن الرياح خمدت بشكل كبير.

بدأ الحريق يوم الجمعة، لكن السلطات قالت بعد ذلك بيوم إنه تم احتواؤه.

إخماد حرائق غابات اليونان قبرص أخبار حرائق لبنان الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

ترشيحاتنا

كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ