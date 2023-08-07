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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة عقب زيارة رسمية للأردن

صدى البلد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مطار القاهرة الدولي عقب زيارته للملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية استغرقت يومين رافقه فيها وزراء الكهرباء والبترول والتعاون الدولي والتخطيط والتجارة والصناعة والنقل .


وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردني بشر الخصاونة  اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والاردن لبحث عدد من الملفات المشتركة .

وشهد مدبولي توقيع ١٢ مذكرة تفاهم بين البلدين في عدة مجالات منها الصحة التعاون الفني والتدريب والقوى العاملة.

واستقبل الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم بقصر الحسينية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الزيارة التى يجريها مدبولى لعمان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

حضر المقابلة، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى عمان. 
 

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