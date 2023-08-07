حكيم يغني لأول مرة في السعودية 11 أغسطس

يحي حكيم حفلا غنائيا ضخما في مدينة جدة السعودية يون الجمعة القادمة الموافق 11أغسطس.

وهذه هي المرة الأولي التي يغني فيها حكيم في المملكة العربية السعودية.

حكيم يجهز مفاجات خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات ،والتقنيات الحديثة في الصوت ، كما يقدم حكيم أغنيات ألبومه الجديد ( الكبير ) والذي طرح منه 5 أغنيات وهي ( تزاولني، قول الله ،حبايبنا ،مدلعة ،سيبه سيبه ،منذ بداية الصيف)

ومستمر في طرح باقي الاغنيات الشهور القادمة، بالاضافة إلي أغنيات من ألبوماته السابقة والتي يعشقها الجمهور العربي ومازالت عالقة في أذهان جميع الفئات العمرية.