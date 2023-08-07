تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على الشروط الكاملة للإنضمام للكلية البحرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية البحرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية البحرية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من "القسم العلمي" ، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية" ، ويمنح الخريج درجة "بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشـروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين بالكلية البحرية

التخصصات المطلوبة: تخصصات الهندسة: الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية "بناء سفن" خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فقط / الهندسة التطبيقية "تقنية النانو".

الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة: التقدير: مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 25 سنة في 1/11/2023، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام دراسي "ميلادي".

تخصصات المختلط كلية العلوم تخصص: "فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار" وكلية التربية تخصص: "فيزياء/ كيمياء / رياضيات" وكلية الحاسبات والمعلومات.

الشروط الخاصة بالمؤهل تخصصات المختلط: التقدير : جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 24 سنة في 1/11/2023، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام دراسي "ميلادي".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

الشروط العامة للقبول "الثانوية العامة وما يعادلها - المحاربين"