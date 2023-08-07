بيان عاجل من البنتاجون بشأن قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجنرال باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تنسق مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط في كل ما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أن نشر عناصر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط يمنحنا مرونة وسرعة في التحرك لردع أي عدوان محتمل ويؤمن خيارات لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار رايدر، إلى أن واشنطن تدعم أي نوع من المناقشات في المنطقة من شأنها منع أي ممارسات تتسبب في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكشف الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، عن تعزيز قواته في الشرق الأوسط من خلال إرسال آلاف الجنود من البحرية الأمريكية.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له، إن أكثر من 3000 بحار وجندي من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا إلى الشرق الأوسط من مجموعة "باتان" البرمائية الجاهزة (ARG) والوحدة الاستكشافية البحرية السادسة والعشرين (MEU).

وأوضح أن القوات التي وصلت إلى الشرق الأوسط تأتي كجزء من خطة انتشار للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط تمَّ الكشف عنها في وقت سابق.