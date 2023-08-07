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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تغيير.. بيان عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في النيجر

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في النيجر

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر، اليوم الأثنين، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر عن كثب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاجون لن يدخل أي تغيير على عدد أفراد القوات الامريكية في النيجر.

وفي وقت سابق، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن ستواصل مراجعة المساعدات الخارجية والتعاون مع النيجر، مع تطور الوضع على الأرض بما يتوافق مع أهداف السياسة الأمريكية والقيود القانونية.

وأكد بلينكن في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا بعض المساعدات الخارجية المخصصة للنيجر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية.

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل أنشطتها في النيجر قدر الإمكان، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية المواطنين الأمريكيين.

وأوضح أن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، بما يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي.

وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بدعم شعب النيجر، وتقديم المساعدات من أجل الحفاظ على ديمقراطيتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، داعيًا لاستعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيًا.

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