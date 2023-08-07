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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنجازات السيسي| مصر توفر 3 مليارات متر مكعب من تحلية مياه البحر

محطة تحلية مياه البحر
محطة تحلية مياه البحر

تحلية مياه البحر.. شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة في جميع المجالات خاصة مشروعات الموارد المائية التي أولاها اهتماما كبيرًا ليستطيع أن يعبر الأزمة المائية الموجودة نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.

وتواجه مصر عجزا مائيا نتيجة تناقص نصيب الفرد من المياه ووصوله لحد الفقر المائي وأصبحت تحلية مياه البحر وسيلة هامة لسد العجز الذى ينتج من ثبات حصة مصر من المياه مع الزيادة السكانية.

ونفذت الدولة العديد من محطات تحلية مياه البحر في منطقة مطروح والضبعة، وهى تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً إضافة إلى محطات في جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً.

محطة العين السخنة

نفذت مصر أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة فبراير 2019، التي تعمل على تنقية 136 ألف متر مكعب من المياه يومياً من خلال محطتين تعملان على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بتكلفة تصل إلى 2,5 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها في الجلالة والأخرى في شرق بورسعيد والأخيرة في العلمين الجديدة. 

وحاليا يجري  تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات "مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية"، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات "شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس"، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم. 

جدير بالذكر أن عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجاري تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

محطة الضبعة

تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بالكيلو 120 شرق مدينة مرسى مطروح بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و300 مليون جنيه لخدمة 200 ألف مواطن من قاطني القرى والنجوع بمدينة الضبعة بالكامل.

هذه المحطة أقيمت على مساحة 40 ألف متر مربع، أي ما يوازى 10 أفدنة، ويضم مشروع المحطة مأخذا بحريا وثلاثة خزانات سعة 10 آلاف متر مكعب للخزان الواحد من بينها خزان للمياه المالحة وخزان للمياه المحلاة.

كما تضم وحدة تحلية R.o شاملة غرف التحكم الكهربائي ومبنى طلمبات المياه المنتجة ومبنى المولد والمحولات وشبكة الربط الداخلية بين وحدات المشروع التي تشمل تغذية المياه المالحة وصرف المياه شديدة الملوحة، بالإضافة إلى المباني الإدارية. 

تحلية مياه البحر مشروعات تحلية مياه البحر الزيادة السكانية حصة مصر من المياه المياة العلمين الجديدة

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