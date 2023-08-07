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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالخليجي.. أحمد سعد يطرح أغنية "هلا بيك يامدلع" |فيديو

أحمد سعد
أحمد سعد

طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة "هلا بيك يامدلع"، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

الأغنية ظهر فيها أحمد سعد بأكثر من لوك كما جاء فى البرومو ومنها لوك خليجي ليتناسب مع عنوان الأغنية مؤكدا على أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.

أحمد سعد وحفل العلمين

وأحيا أحمد سعد حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر يوليو الماضي ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الالاف من جمهوره هناك.

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وقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

نشر الفنان أحمد سعد فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

ونشر الفنان أحمد سعد مجموعة من الصور تجمعه بزوجته والفنان الشاب خالد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

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بالخليجي.. أحمد سعد يطرح أغنية "هلا بيك يامدلع" |فيديو

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