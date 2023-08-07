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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذخائر كيميائية.. الجيش الأوكراني يوجه اتهاما خطيرا لـ روسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية استخدمت ذخائر كيميائية في منطقة زابوريجيا.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في تافريا: “يواصل العدو استخدام الذخائر الكيماوية، منتهكًا جميع الاتفاقيات”. 

ومنذ قليل، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، إن القوات الأوكرانية تهيئ الظروف للتقدم خطوة بخطوة ولديها زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وقال زالوجني، في بيان عبر “تليجرام”، إن “الدفاع الأوكراني مستقر حيث صدت القوات المحاولات الروسية للهجوم المضاد ومنعت محاولة صرف انتباه القوات الأوكرانية عن مناطق أخرى من الجبهة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ميخائيل بودولياك، كبير مساعدي الرئيس الأوكراني، إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرا إلي أن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا يعني انتصارا فعليا لـ روسيا.

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وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا في ظل الوضع الحالي سيعني شيئًا واحدًا فقط، النصر الفعلي لـ روسيا.. ستكون هذه هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهاية للأمن العالمي الحالي”.

القوات الروسية زابوريجيا الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا

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