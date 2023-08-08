العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

واقعة مثيرة شهدتها محافظة البحيرة ، حيث تفاجأ شابا ليلة الدخلة ، بأن زوجته التي قام بخطوبتها عامين وتزوجها تبدو عليها علامات غريبة.

مفاجأة مذهلة



فجر “ي ش”، ضحية أسرة زوجته في البحيرة، مفاجآت في الواقعة، حيث قرر أنه تقدم للزواج من فتاة في عام 2018 من إحدى القرى بمحافظة البحيرة، وتمت الخطبة بالفعل، ثم قاموا بالتجهيز للزواج في شقته، واستمرت الخطوبة لمدة عامين حتى عام 2020، حيث تزوج الشاب من خطيبته إلا أن المفاجأة كانت ليلة الدخلة.

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