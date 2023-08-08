عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

ليلة دخلة مرعبة
ليلة دخلة مرعبة

واقعة مثيرة شهدتها محافظة البحيرة ، حيث تفاجأ شابا ليلة الدخلة ، بأن زوجته التي قام بخطوبتها عامين وتزوجها تبدو عليها علامات غريبة.

يا واد يابت.. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة|الزوج: طلعت زيها زي

 

مفاجأة مذهلة


فجر “ي ش”، ضحية أسرة زوجته في البحيرة، مفاجآت في الواقعة، حيث قرر أنه تقدم للزواج من فتاة في عام 2018 من إحدى القرى بمحافظة البحيرة، وتمت الخطبة بالفعل، ثم قاموا بالتجهيز للزواج في شقته، واستمرت الخطوبة لمدة عامين حتى عام 2020، حيث تزوج الشاب من خطيبته إلا أن المفاجأة كانت ليلة الدخلة.

ولمتابعة المزيد حول تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

ليلة الدخلة الصفات الذكورية والأنثوية معا محافظة البحيرة بفسخ العقد قائمة المنقولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

ترشيحاتنا

الحالة المرورية.. كثافات متقطعة بالكورنيش وانتظام الحركة في نفق الأزهر.. تفاصيل

الأحد المقبل بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة ب"سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

بعد إدانته في قضايا فساد.. محامي عمران خان يتقدم بالطعن على الحكم

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟.. اعرفها بالخطوات

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ