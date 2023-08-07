مرفق الكهرباء: 10 آلاف و100 ميجاوات زيادة متاحة

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على فيس بوك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين، بلغت 10 آلاف و100 ميجاوات.

وجاء فى المنشور أن أمس الأحد، بلغت الأحمال المخفضة ألف و600 ميجاوات.

كما بلغ الحمل الأدنى أمس 28 ألفًا و338 ميجاوات،فيما نشر الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين35 ألف ميجاوات، مقابل 35 ألفًا و500 ميجاوات أمس.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتبعت منذ منصف يوليو الجارى خطة لتخفيف الأحمال بعد أن تعدى الحمل الأقصى للاستهلاك 35 الف ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة مما أدى الى زيادة الاعتماد على الغاز والمازوت ،دون توفيره نتيجة استيراد نسبة كبيرة من المازوت.

وأعلن مجلس الوزراء جدول بمواعيد وأماكن الانقطاعات تخفيفا على المواطنين.